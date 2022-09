«La perfection pour moi» : Beckham critiqué pour une campagne de pub pour le Qatar

La rivalité entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi nous a fait vibrer tout au long de ces quinze dernières années. Et même si on les oppose très souvent dans les médias et surtout sur les réseaux sociaux, le Portugais et l’Argentin ont l’un pour l’autre un respect total.

Ce respect, CR7 l’a démontré lors d’une interview il y a deux ans après avoir inscrit un doublé et permis à la Juventus de s’imposer 3-0 face au Barça de Messi lors de la 6e journée des phases de groupe de la Ligue des Champions.

«J’ai toujours eu une relation cordiale avec Messi, a déclaré Ronaldo à Movistar, dans des propos relayés par ESPN. Comme je l’ai déjà dit, pendant 12, 13, 14 ans, j’ai partagé des prix avec lui. [Mais] Je ne l’ai jamais vu comme un rival.

Il a toujours essayé le meilleur pour son équipe et j’ai essayé le meilleur pour la mienne. Je suis sûr qu’il dira la même chose [me concernant] si vous lui demandez. Mais nous savons que dans le football, les gens recherchent toujours une rivalité pour créer plus d’excitation», poursuit Cristiano Ronaldo.

Et de conclure : «C’est toujours beau de jouer contre lui. Évidemment, les gens parleront de notre rivalité quand nous nous rencontrerons, mais pour moi, c’est juste un grand privilège.

Messi est le même que jamais [sur le terrain]. Barcelone est dans un moment difficile, mais c’est toujours le Barça. Je suis sûr qu’ils s’en sortiront. Toutes les équipes ont de mauvaises séries, mais Barcelone est une très bonne équipe.»