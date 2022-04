La passion de Shakira qui vole le peu de temps qu’elle a avec Gérard Piqué…

Georgina Rodriguez a des millions de followers sur son compte Instagram et ils font tous la queue pour la remplir de likes et de compliments les plus audacieux, devant Cristiano Ronaldo lui-même !

A travers son profil, le mannequin surprend toujours avec différents looks excentriques et trop luxueux, issus des marques les plus chères du monde !

Dans chacune de leurs interactions, vous pouvez voir ce qu’ils aiment le plus porter : des tenues moulantes qui en laissent plus d’un en vouloir plus.

Elle, contrairement à Cristiano Ronaldo, partage généralement beaucoup plus sur sa vie privée. Des photos et des vidéos avec leurs enfants sont quelques-unes des choses qui peuvent être vues sur leur compte, en plus du matériel des productions dans lesquelles ils jouent.

Dans son compte Instagram, il y a des milliers de photos, mais la dernière qu’il a partagée a généré une véritable révolution parmi les utilisateurs.

Au premier plan et avec une tenue moulante qui a révélé les fruits de son entraînement, la petite amie de Cristiano gagne bien plus que des soupirs.

Il suffit de voir la publication qui circule sur les réseaux sociaux, pour comprendre pourquoi personne ne peut le quitter des yeux… Et cela inclut bien sûr Cristiano Ronaldo lui-même ! Qu’est-ce qui va surprendre la suite ?