La nouvelle femme de Gerard Piqué provoque Shakira dans une vidéo sexy

La rupture entre Shakira et Gerard Piqué a fait beaucoup parler depuis que tous deux ont décidé de rendre la nouvelle publique. La nouvelle compagne du footballeur espagnol a publié sur leurs réseaux sociaux une vidéo qui fait scandale.

Le week-end dernier, les premières photographies rendues publiques de Gerard Piqué et de sa nouvelle petite amie, Clara Chia Martí, ont circulé, dans lesquelles ils apparaissent très romantiques en train de profiter d’une soirée privée.

Les images sont rapidement devenues virales et à partir de ce moment, tous les regards sont rivés à la fois sur le milieu de terrain barcelonais et sur sa nouvelle conquête.

Le dernier scandale autour de ce couple est apparu il y a quelques heures. D’après ce que l’on peut voir à travers une vidéo, la jeune femme de 23 ans pose en sous-vêtements devant un miroir, tout en dansant «Te felicito», la chanson à succès de Shakira et Rauw Alejandro, qui pour de nombreux fans du Colombien signifiait une provocation directe.

La novia de Piqué bailó una canción de Shakira y desata escándalo en redes Clara Chia Martí apareció en un video en Instagram moviendo las caderas al ritmo de "Te Felicito". pic.twitter.com/CBb4u3dDJE — ITR Oficial (@ITROriginal) August 24, 2022

Comme le rapporte le site britannique The Sun, le footballeur de 35 ans est en couple depuis longtemps avec Marti, dont les réseaux sociaux auraient été annulés afin que des photos de lui ne circulent pas et protègent ainsi son identité, quelque chose ils ne pouvaient pas atteindre.

«Gérard et Clara se voient depuis des mois. C’est une étudiante qui travaille également pour lui dans son bureau, organisant des événements. Ils ont gardé le silence sur leur relation, mais tout le monde autour d’eux sait ce qui se passe», a déclaré une source restée anonyme.