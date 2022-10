La nouvelle facette d’Erling Haaland en dehors du terrain

Suite à une publication sur son compte officiel Twitter, l’ancien joueur du Real Madrid et internationale espagnol Iker Casillas est de nouveau au cœur d’une polémique.

Après avoir fait la une des journaux plus tôt ce mois-ci avec un tweet bizarre, le légendaire gardien de but du Real Madrid, Iker Casillas a mis le feu à Twitter avec un autre message viral. Cette fois, sur ses testicules. «J’ai vraiment envie de me tirer une balle dans les testicules 7 fois», a tweeté Casillas en espagnol. Le tweet, publié à 02h00 heure espagnole a cumulé plus de 50 000 likes en quelques heures seulement.