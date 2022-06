La nouvelle bataille de Booba contre les influenceurs de Dubaï !

La chanteuse Lizzo a fait de la provocation sa meilleure arme dans sa lutte pour le body positive, la justice raciale et les droits LGBT. Ainsi, l’artiste r’n’b délivre dans ses titres des messages engagés sans fioriture.

L’Américaine de 34 ans a d’ailleurs reconnu qu’elle n’aurait pas eu le droit d’écouter certaines de ses chansons, souvent parsemées de jurons, en étant enfant.

«Pendant les dix premières années de ma vie, quand nous vivions à Détroit, je faisais partie de l’Église de Dieu en Christ (ndlr: église évangélique). Ce mouvement est strict sur les musiques. Nous n’écoutions pas de musique profane. Elle était diabolique», a expliqué la star dans «Carpool Karaoke» de James Corden.

Lizzo a également indiqué que ses proches ne voyaient pas, encore aujourd’hui, d’un très bon œil ses shows ou ses photos sur les réseaux sociaux où elle apparaît avec des tenues ne cachant pas grand-chose de son corps.

«La nudité énerve quelques membres de la famille. Notamment mon cousin Pookie qui appelle régulièrement ma mère pour lui dire: ”Dis à Melissa (ndlr: son vrai prénom) de mettre des vêtements”. Du coup, le lendemain, je m’affiche encore plus nue», a-t-elle raconté.

Au rayon des autres confidences, la musicienne a témoigné toute l’estime qu’elle porte à Beyoncé, qu’elle n’a pour l’heure jamais eu l’occasion de rencontrer.

«Quand je n’étais pas bien ou quand on me harcelait, je l’écoutais dans ma chambre et ça me transportait. Je ressentais quelque chose, j’avais l’impression que ma vie allait devenir meilleure», a-t-elle livré.