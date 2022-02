La nouvelle aventure commerciale de Leonardo DiCaprio loin du cinéma

L’acteur américain a décidé d’investir dans le champagne Telmont, avec qui il partage sa vision «écologique et environnementale».

Des noms célèbres ont décidé de faire le tri dans leurs domaines respectifs lorsqu’il s’agit d’investir dans des entreprises ce qui devrait augmenter considérablement leur valeur nette.

Un objectif poursuivi par des acteurs, entre autres, qui cherchent à faire bouger leur argent, comme Leonardo DiCaprio, qui a désormais opté pour un nouveau business, tout comme certains confrères de son métier comme George Clooney, Mark Walhberg et Dwayne Johnson, entre autres.

DiCaprio, à 47 ans, a pris la décision d’ investir dans la firme française de champagne Telmont, comme l’ont annoncé l’acteur lui-même et l’entreprise via leurs réseaux sociaux. Une entreprise fondée en 1912 et qui a promu «la conscience écologique et environnementale».

L’engagement environnemental, vital pour DiCaprio

L’acteur a montré au fil des années qu’il est un militant du changement climatique, et il le démontre avec différentes actions dans lesquelles il donne la priorité au bénéfice de l’environnement. Pour cette raison, le pari de Telmont a tellement plu à DiCaprio qu’il a acquis une participation.

«De la protection de la biodiversité sur son territoire à l’utilisation d’électricité 100 % renouvelable, Telmont est déterminé à réduire radicalement son empreinte environnementale. Je suis fier de rejoindre Champagne Telmont en tant qu’investisseur», a-t-il écrit sur son profil Twitter.

Pour sa part, de la société française, ils ont également voulu annoncer la participation de l’acteur. «La décision de Leonardo DiCaprio de devenir actionnaire envoie à Telmont un message fort de soutien qui nous encouragera à mener à bien nos projets ambitieux. Nous partageons les mêmes convictions et le même engagement pour la protection de l’environnement», a expliqué le président de Telmont, Ludovic du Plessis, par le biais d’un communiqué.

En outre, cette déclaration comprend également l’objectif que DiCaprio et la maison de champagne se sont fixés, à savoir convertir l’ensemble de leur vignoble en agriculture 100% biologique d’ici 2025 et aider leurs vignerons associés à réaliser la conversion de ses vignobles d’ici 2031, et actuellement moins de 4% des vignobles champenois sont certifiés bio. Une tâche dans laquelle ils éliminent les pesticides, les engrais chimiques et les herbicides.

Désormais, DiCaprio rejoint d’autres acteurs tels que Brad Pitt et Angelina Jolie en tant qu’investisseurs en champagne, qui se sont lancés dans cette aventure auparavant, donnant naissance au Fleur de Miraval, considéré comme l’un des meilleurs rosés au monde.