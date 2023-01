La nouvelle affaire millionnaire impliquant Cristiano Ronaldo et Rafael Nadal

Sans aucun doute, Rafael Nadal et Cristiano Ronaldo sont, au-delà de leurs carrières sportives réussies, des hommes qui ont des entreprises qui leur procurent de multiples revenus. Au-delà des contrats ou des prix sportifs, c’est la publicité qui leur fait empocher des millions.

Certes, les investissements et les propositions commerciales pleuvent à la fois sur Rafa et CR7, mais les deux sont réunis dans le même projet : le restaurant Tatel. Rafael Nadal est l’un des propriétaires du groupe chargé de le financer, tandis que Cristiano, l’un des principaux investisseurs.

Tatel a commencé à se faire un nom en Espagne et s’est progressivement étendu à d’autres pays jusqu’à aujourd’hui. Profitant de la fièvre de la Coupe du monde, Tatel est arrivé au Qatar, plus précisément à Doha, et Cristiano et Rafa ne pouvaient qu’être heureux.

Cette entreprise vous rapportera sûrement beaucoup d’argent. Tatel se caractérise pour être le restaurant typique de la cuisine espagnole, avec les plats les plus classiques.

Alors qu’il est inauguré, Rafa Nadal poursuit sa tournée en Amérique du Sud, tandis que CR7 dispute la Coupe du monde avec le Portugal, précisément au Qatar.

Le restaurant est couplé avec le luxe exposé à Doha, en se présentant comme un restaurant d’élite et très célèbre dans le monde, qui vient de la ville qatarie. Nous verrons si Cristiano et Rafa seront vus au Tatel à Doha à l’avenir.

Autres investisseurs en dehors de Nadal et Ronaldo

Le projet du restaurant Tatel est si vaste et ambitieux que Rafael Nadal et Cristiano Ronaldo ne sont pas les seules célébrités impliquées.

En plus d’eux, les basketteurs Pau Gasol et Rudy Fernandez participent en tant qu’investisseurs. Et, aussi, le chanteur Enrique Iglesias, est un autre de ceux qui ont investi dans Tatel.