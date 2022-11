La montre à moins de 300 euros dont Ibrahimovic est tombé amoureux

Le footballeur suédois a été traqué portant une pièce de la collection lancée par les firmes Omega et Swatch.

Zlatan Ibrahimovic mène une vie pleine de vrai luxe . Sa carrière sportive réussie touche à sa fin, et c’est pourquoi il est bon de se rappeler qu’il a plus de 500 buts en club, 121 apparitions pour son équipe nationale et 12 titres de champion. La trajectoire qu’il construisait petit à petit en faisait l’ un des joyaux les plus recherchés d’Europe, et c’était précisément une raison suffisante pour figurer parmi les footballeurs les mieux payés au monde . Selon le portail Celebrity Net Worth , Ibrahimovic a une fortune évaluée à 190 millions d’euros , il peut donc se vanter d’avoir une collection enviable de voitures et aussi quelques montres des meilleures firmes du monde telles que Patek Philippe et Rolex.

Pourtant, ces dernières semaines, on a pu voir le Suédois porter un accessoire au poignet qui est à la portée d’un bon nombre de poches . C’est une montre née de la collaboration d’Omega et Swatch pour lancer la ligne Speedmaster MoonSwatch : “Nous avons une marque iconique comme Omega, qui a un produit qui est une icône dans l’industrie horlogère suisse, la Speedmaster (celle qu’Aldrin portait en son voyage sur la lune). Et d’autre part Swatch est une icône, car elle a sauvé l’industrie horlogère suisse. Quand tout le monde se concentrait sur le luxe, Swatch était là, et Swatch est un innovateur”, a déclaré Nick Hayek, PDG de Swatch, à GQ.

La collection est composée d’une dizaine de pièces nommées d’après des planètes et Zlatan a opté pour celle créée en l’honneur de Mars, une montre que l’on peut voir pour 260 euros . “Dans cette montre hommage à Mars, les tons rouges intenses contrastent avec le cadran lumineux et le bracelet, tous deux blancs”, expriment-ils depuis la maison. De plus, les aiguilles “rappellent un vaisseau spatial amusant”, ajoutent-ils.

Mais Ibrahimovic n’est pas le seul visage familier à avoir été vu portant une montre de la collection MoonSwatch. Ed Sheeran, dont la passion pour l’horlogerie est bien connue, a également porté l’une de ces pièces convoitées , en l’occurrence la version Mission to Moon en noir.

Footballeurs avec des montres abordables

Les poupées des joueurs de football sont généralement ornées hors du terrain avec certaines des pièces les plus exclusives dont le prix est à la portée d’une poignée de personnes. Mais certains joueurs ont montré ces derniers mois qu’ils pouvaient aussi porter fièrement des montres plus abordables, comme celle de Zlatan Ibrahimovic précitée ou la Casio portée par Robert Lewandowski lors du dernier gala du Ballon d’Or.Casio était justement le choix fait par Sadio Mané. , un joueur qui a montré à plusieurs reprises qu’il ne gaspille pas l’argent qu’il a gagné au cours de sa brillante carrière.