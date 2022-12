«Le Mexique n’est que fort dans les feuilletons télévisés, mais pas en football»

Le mercredi dernier, Mexique a connu son pire résultat en Coupe du monde depuis 1978 avec l’élimination en phase de groupe de Qatar 2022. Un processus raté de Tata Martino qui lui a coûté son poste d’entraîneur de l’équipe. L’équipe a été également critiquée.

Mauro Camoranesi, champion du monde avec l’Italie et ancien joueur de la ligue mexicaine, n’a rien retenu avec le football mexicain et a expliqué les problèmes qui ont conduit au début de match de cette Coupe du monde. Bien que la plupart des footballeurs mexicains jouent à l’étranger, pour Camoranesi, l’un des principaux problèmes est le niveau du tournoi local.

«Vous ne voyez pas la Liga MX et si vous me demandez pourquoi, je ne sais pas. La ligue a perdu des forces ces dernières années et cela peut expliquer le mauvais moment de l’équipe nationale», a déclaré l’ancien joueur de Cruz Azul. Pour l’Italien, en championnat, il y a des ressources pour faire un meilleur travail, mais on n’en fait pas assez, même s’il considère que c’est économiquement possible.

«Ce qui manque toujours, ce sont les idées, ce n’est pas qu’il manque d’argent, d’infrastructures, il manque des compétences, des cerveaux, des gens qui veulent, des gens qui ouvrent la porte et disent ‘essaie, et allons-y’ voyez comment ça se passe», a-t-il déclaré.

Mais Camoranesi est allé plus loin et a laissé une vive critique. «Le Mexique est connu pour les feuilletons télévisés, dans les droits télé on ne peut pas vendre un feuilleton et dire ‘je te donne la ligue mexicaine’, qu’au moins les gens sachent que ça existe ?», a-t-il dit.