La méthode utilisée par Shakira pour découvrir les infidélités de Gérard Piqué enfin révélée !

Alors qu’il se produisait à Afronation Portugal 2022, la légende d’Afrobeats, lauréate d’un Grammy, Wizkid déclare qu’il n’a de problème avec personne et qu’il aime tous ses contemporains, y compris les autres mégastars Davido et Burna Boy.

Wizkid a été l’un des artistes qui réclament l’unité et l’amour dans l’industrie musicale africaine et il a de nouveau appelé à une seule Afrique et à l’amour parmi les superstars du continent.

«J’ai de l’amour pour Burna Boy. J’ai de l’amour pour Davido», a déclaré Wizkid aux milliers de fans qui se sont présentés au festival pour regarder les meilleures exportations d’Afrobeats.

Les fans de musique bien intentionnés, les parties prenantes et peut-être même Wizkid espèrent que sa déclaration d’amour ouverte pour Burna Boy et Davido freinera la toxicité en ligne affichée par les fans radicaux qui sont déterminés à défendre les mégastars qui, à toutes fins utiles, ne le font pas. besoin de ça.