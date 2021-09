La mère de Pop Smoke forcée de nettoyer la tombe profanée de son fils : «Vous avez mon attention !»

Aucun parent ne devrait avoir à enterrer son enfant, mais la mère de Pop Smoke, Audrey Jackson, a été chargée de l’impensable après le meurtre de son fils en 2020.

Le rappeur de 20 ans (de son vrai nom Bashar Barakah Jackson) a été enterré au cimetière de Green-Wood au sud de Prospect Park, où il était censé reposer en paix.

Mais au cours du week-end, la tombe de Pop Smoke a été détruite par des vandales qui auraient tenté de faire sortir son cercueil de la crypte de marbre.

Lundi 13 septembre, Jackson a partagé une poignée de photos sur son compte Instagram et a révélé qu’elle faisait partie de l’équipe de nettoyage. «Nous avons nettoyé», a-t-elle écrit en légende. «Nous nous sommes assis et avons parlé entre nous et avec lui.»

Jackson voulait également savoir pourquoi quelqu’un ferait quelque chose comme ça, ajoutant dans un autre post : «Qui que vous soyez, vous avez mon attention ! Maintenant quoi?»

La mère du regretté rappeur XXXTENTACION, Cleopatra Bernard, a été parmi les premières à commenter : «Je suis vraiment désolée. Les gens sont malades.

Les témoins qui ont découvert la tombe endommagée de Pop Smoke ont signalé des débris tels que des joints jetés et des ordures étalées devant elle.

Ils ont immédiatement contacté la sécurité du terrain qui ignorait qu’il y avait eu du vandalisme. Les photos montraient des images de la plaque de marbre brisée de Pop Smoke, qui avait été gravée avec son nom de naissance.

Pop Smoke a été tué par balle lors d’un vol raté dans une maison louée à Hollywood Hills le 19 février 2020. Corey Walker, 19 ans, Keandre Rodgers, 18 ans, et deux adolescents mineurs ont finalement été inculpés du meurtre.

En mai, le New York Daily News a rapporté qu’un détective impliqué dans l’affaire avait témoigné devant le tribunal que le groupe d’adolescents soupçonnés d’être responsables du meurtre cherchait désespérément à voler la Rolex sertie de diamants de Pop Smoke. Le déclencheur présumé n’avait également que 15 ans.

L’enquêteur a déclaré qu’ils avaient les yeux rivés sur la chaîne à maillons cubaine de Pop Smoke, mais n’ont réussi qu’à obtenir la montre, qu’ils ont ensuite revendue pour seulement 2 000 $.