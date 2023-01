Mort de Pelé : la maman de la légende brésilienne pas au courant de son décès

Maria Lucia do Nascimento, la fille de Pelé, explique dans une interview pour la télévision brésilienne que la mère de la légende du football, âgée de 100 ans, n’est pas au courant de son décès. L’ancien numéro 10 a perdu la vie ce jeudi.

Le 20 novembre dernier, Dona Celeste fêtait son centième anniversaire. Un mois plus tard, elle perdait son fils Pelé, décédé ce jeudi d’un cancer à l’âge de 82 ans.

Pourtant, à en croire la sœur de l’ancien joueur, Maria Lucia do Nascimento, elle ne serait pas au courant de son décès, visiblement plus tout à fait «consciente».

«Elle ne sait pas, nous avons parlé, mais elle ne sait pas, raconte la sœur de Pelé au micro d’ESPN ce vendredi. Elle va bien, mais elle est dans son propre monde. (…). Parfois, je dis: ‘Dico (le surnom de Pelé, ndlr) est comme ça, mais prions pour lui, n’est-ce pas, maman?’ Parfois, elle ouvre les yeux… Mais elle n’est pas consciente».

À l’occasion de son centenaire, Pelé avait posté un message pour sa mère. «Aujourd’hui, nous célébrons les 100 ans de la vie de Dona Celeste», écrivait-il sur Instagram.

Dès mon plus jeune âge, elle m’a appris les valeurs de l’amour et de la paix. J’ai plus d’une centaine de raisons d’être reconnaissant d’être son fils. Je partage ces photos avec vous, avec une grande émotion pour célébrer cette journée. Merci pour tous les jours à tes côtés, maman».

Maria Lucia do Nascimento confirme également que la mère de Pelé était présente à l’hôpital le 21 décembre pour accompagner son fils dans ses derniers jours de vie.

«On était là avec lui, lui-même le sentait déjà aussi», ajoute-t-elle. C’était très calme, nous avons parlé un peu. Mais je pouvais voir ce qu’il ressentait, il savait déjà qu’il allait partir. Il est très religieux, il disait: ‘c’est entre les mains de Dieu’. Et j’ai dit: ‘c’est vrai, il connaît le bon moment’.»