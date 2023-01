La mère de L-Gante répond finalement à Wanda Nara

Une histoire comme on les aime, de celles qui ressortent toujours plus ou moins longtemps après un grand événement. Celle-ci met en scène Lionel Messi et la fameuse photo de lui soulevant la Coupe du monde dans le stade de Lusail, devenue avec ses plus de 74 millions de clics la plus likée de l’histoire d’Instagram. Il se trouve que le capitaine…