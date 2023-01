La mère de Gerard Piqué a joué un rôle clé dans les accords conclus avec Shakira

Montserrat Bernabéu et la Colombienne ont une relation totalement brisée, malgré le fait que la femme a toujours voulu que le couple répare leur mariage.

C’est la séparation la plus controversée de ces derniers temps. Shakira et Gerard Piqué sont au centre de l’attention du people et des médias depuis des semaines et le scénario ne semble pas changer dans un futur proche.

Plus maintenant que la chanteuse colombienne a décidé de sortir toute son artillerie et de canaliser sa pause dans la collaboration avec Bizarrap

Cela a éclaboussé les proches de l’ex-partenaire médiatique, qui n’a montré aucune intention d’arrêter de tirer des messages.

C’est le cas de la belle-mère de Shakira, Montserrat Bernabéu, qui a fait l’objet de la défense colombienne, tant dans ses paroles – dans son dernier single qu’elle chante :

«Tu m’as laissé comme voisin de la belle-mère- loi»– et dans ses actions, puisqu’il y a quelques jours, elle a mis une sorcière sur son balcon et on a appris que l’artiste voulait construire un mur plus haut pour se distancer de la mère de Gerard Piqué.

Malgré le fait que la relation soit complètement rompue, il est même apparu que Shakira a demandé à ses enfants de ne pas appeler leurs grands-parents car cela la rend triste, Montserrat Bernabéu a été la clé des accords conclus par le footballeur et le chanteur.

Le rôle clé de la mère de Gerard Piqué dans les accords conclus avec Shakira

Selon Lecturas, la mère de Piqué «s’est battue jusqu’au bout pour que son fils et Shakira se réconcilient». Mais ses efforts furent vains.

De plus, ils assurent que c’est Montserrat Bernabéu qui a conseillé à son fils de signer l’accord avec la Colombienne afin qu’elle puisse emmener ses enfants Sasha et Milan à Miami.

Mais la relation n’était pas bonne et trois situations auraient fini par rompre le lien affectif entre belle-mère et belle-fille.

La première aurait été l’indignation de la mère de Piqué pour un message affectueux que Shakira lui a laissé alors que la relation était déjà rompue, qui a été interprété comme une manœuvre de pression de la chanteuse contre son ex-partenaire.

Un deuxième fait qui a affecté la relation a été la colère de Shakira envers la famille du footballeur lorsqu’il a rompu le partenariat qu’ils avaient ensemble. Et enfin, le message que les parents de Piqué ont envoyé lorsqu’ils ont traversé la Cerdagne avec Clara Chía.