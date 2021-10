La menace de Conor McGregor à Cristiano Ronaldo

Alors, y’avait-il but de Kylian Mbappé, dimanche soir, lors de la finale de la Ligue des Nations entre la France et l’Espagne ? Selon l’UEFA, la réponse est oui ! Le rapport de l’instance européenne n’a pas été rendu public mais l’ancien arbitre international Iturralde Gonzalez y a eu accès.

Selon ce dernier, qui s’est exprimé sur la Cadena Ser, l’UEFA a salué la prestation d’Anthony Taylor et de ses assesseurs, après avoir analysé le match. Et Roberto Rosetti, président des arbitres au niveau européen, n’a rien trouvé à redire sur l’action du hors-jeu de Mbappé.

«Ils n’ont pas accordé la plus grande importance à cette action car au sein de l’équipe d’arbitrage, ils sont très clairs au sujet de ce qui est hors-jeu, a expliqué Iturralde Gonzalez dans l’émission El Larguero sur la Cadena Ser.

Ils ont donné beaucoup plus d’importance à la main possible de Koundé parce que plus de critères d’arbitrage entrent en compte que sur l’action de Mbappé. Le but de Mbappé est clairement légal. Il n’y a aucune erreur. Au niveau de l’arbitrage,que ce soit à l’UEFA ou au sein de l’élite espagnole, c’est une action très claire.»

C’est ce même Iturralde Gonzalez qui s’en était pris après la rencontre aux joueurs de la Roja, coupables selon lui de méconnaître le règlement. En revanche, il a ajouté sur Cadena Ser que l’UEFA s’était interrogée sur une autre action: la main de Jules Koundé dans la surface de réparation, en première période.

Selon le règlement, il y avait de quoi siffler penalty. Mais Anthony Taylor et Stuart Atwell, l’arbitre en charge de la VAR, en ont décidé autrement.