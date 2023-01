La mauvaise nouvelle que le PSG a donnée, qui a mis Lionel Messi et Mbappé en colère

L’homme de Rosario a recommencé à s’entraîner au club parisien, mais tout ne semble pas aller pour le mieux

Ces derniers jours, Lionel Messi a repris peu à peu l’entraînement au PSG. Mais apparemment, l’homme de Rosario n’est pas satisfait du marché des laissez-passer que fait ladite institution sportive.

L’Argentin 10 devrait dire au revoir à l’un de ses grands amis au sein du club, Sergio Ramos, qui a un contrat jusqu’en juin 2023 et comme la situation est au sein de l’effectif, le joueur ne continuera pas avec l’équipe.

Cette nouvelle n’a pas du tout plu au capitaine argentin, encore moins à Mbappé qui serait aussi très en colère contre ce qui s’est passé.

Selon certaines informations, Lionel Messi n’est pas très à l’aise avec les modifications répétées apportées par le PSG. De plus, les dirigeants de ce club ont affirmé que le niveau compétitif de Ramos n’est plus le même qu’il y a quelques années, rapporte Critical Voices.

La situation de ce joueur met Mbappé très mal à l’aise, car Sergio Ramos est aussi l’un de ses amis les plus proches.

Après cette décision du club, l’institution tente de définir l’incorporation de Milan Skriniar, le célèbre capitaine de l’équipe de l’Inter Milan qui pourrait arriver en France prochainement.

À son tour, il est plus que clair que le PSG continue non seulement de faire des affaires, mais aussi de renouveler une grande partie de son effectif en un temps record, ce qui rend Lionel Messi et Mbappé très contrariés par tant de changements à la fois.

Pour tout ce qui précède, le n°10 argentin tentera de s’installer avant le match de son club où de nombreux fans s’attendent à le voir jouer sur le terrain.