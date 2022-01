La malédiction inhabituelle qui hante Pedri et ne le laisse pas profiter à Barcelone

Pedri est revenu jouer à Barcelone après avoir laissé sa blessure derrière lui et a dû à nouveau participer à un match de 120 minutes.

Pedro González López, plus connu sous le nom de Pedri, est revenu au jeu après sa blessure à la joie de tout le FC Barcelone. Pourtant, le jeune Espagnol est hanté par une curieuse malédiction, une nouvelle fois il a dû jouer une prolongation. Il a eu 12 ans au total en comptant 2021.

Mundo Deportivo apporte une information intéressante, depuis cette prolongation du match de Super Coupe d’Espagne contre la Real Sociedad le 13 janvier 2021, il y a littéralement un an, le joueur a eu l’habitude de prolonger ses deux matchs avec le Barça et comme avec la Sélection de l’Espagne. Quelque chose d’assez curieux et qui semble le hanter.

Avec l’équipe espagnole, il a joué tout le temps supplémentaire à la fois avec le meilleur pour l’Eurocup et avec les moins de 23 ans des Jeux Olympiques. À Barcelone, il a été remplacé avant 90 minutes en prolongation contre la Real Sociedad, Séville et le Real Madrid.

Quelles récompenses Pedri a-t-il remportées lors de sa première année en tant que footballeur ?

Pedri est un talent émergent du football espagnol et sait ce que c’est que de gagner des titres. Il a été médaillé olympique avec l’équipe nationale espagnole et a remporté une Copa del Rey avec Barcelone.

Sur le plan individuel, le milieu de terrain de 19 ans a obtenu le Golden Boy Award 2021 et le Trophée Kopa 2021 décernés par le magazine France Football au meilleur footballeur de moins de 21 ans au monde.