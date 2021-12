La lettre de Cristiano Ronaldo au Père Noël

Au milieu de la situation sanitaire préoccupante en Angleterre, la Ligue ne semble pas vouloir s’arrêter. Le manager de Manchester City n’a rien sauvé et a visé avec des munitions épaisses.

Au milieu des cas croissants de Coronavirus (variante Omicron), il y avait déjà trois matchs suspendus qui devaient être joués le Boxing Day, un événement caractéristique de la Premier League, qui consiste à jouer des matchs le lendemain de Noël et dans lequel les fans se rendent dans les différents stades avec des vêtements faisant allusion à la date.

Comme cela s’est produit ces dernières semaines, et en raison des nombreux cas de Covid-19 qui attaquent l’Angleterre, il y a pour l’instant trois matches suspendus : Burnley vs Everton, Liverpool vs Leeds United et Wolverhampton vs Wartford.

«Nous sommes déçus de confirmer que notre match du lendemain de Noël avec Liverpool a été reporté à la suite de cinq nouveaux cas positifs de COVID au sein de l’équipe première et du staff. Tous les cas que nous avons rencontrés sont asymptomatiques et nous pensons que cela est dû à notre sortie d’absorption de vaccins», a exprimé l’équipe de Marcelo Bielsa dans leurs réseaux.

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a fait référence à l’événement du week-end : «La tradition du Boxing Day est extrêmement importante. C’est une caractéristique de cette ligue. Cela ne changera pas. Le lendemain de Noël est tellement agréable pour les familles d’aller ensemble au stade», a-t-il déclaré.

Le manager de Manchester City a déclaré : «Aujourd’hui, les entraîneurs se sont entretenus avec la Premier League, mais les chaînes de télévision ont décidé de ce qui était le mieux pour tout le monde.»

Et il a ajouté : «Les mots seuls ne résoudront rien. UEFA, FIFA, Premier League, télévisions, les affaires sont plus importantes que le bien-être. Le bien-être des joueurs devrait être la chose la plus importante… C’est le seul pays qui n’accepte pas cinq remplacements, seulement trois. Parce que? «Nous voulons protéger les joueurs, alors faites cinq remplacements. C’est beaucoup mieux pour le nombre de matchs, mais la Premier League et les clubs ont décidé ‘non’».

Enfin, il a déclaré : «Peut-être avons-nous besoin d’une grève pour que les gens fassent attention, même si nous voulons jouer, rendre les gens heureux en décembre et jouer. On adore faire ça.»