La leçon de Vinicius à Mbappé, la fortune choquante qu’il a refusée pour continuer au Real Madrid

La guerre froide existe sur la planète football. Et celui qui a éclaté il y a longtemps entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain se déroule à un rythme soutenu depuis quelques années. L’une des batailles les plus bruyantes de cette guerre concernait la carte de Kylian Mbappé. Celui qui s’est terminé en faveur du PSG, avec une rénovation millionnaire.

C’était aussi la bataille la plus publique entre le meilleur monarque de l’UEFA Champions League et le club le plus puissant financièrement aujourd’hui.

Ce que l’on ne savait pas, c’est que lorsque le Real Madrid a téléphoné pour parler avec Mbappé, il y a eu une contre-offensive de la Ciudad Luz.

Ou du moins c’est ce qui ressort des propos de Florentino Pérez. Le patron merengue a été clair à El Chiringuito sur le possible renouvellement du lien de Vinicius avec la Maison Blanche.

Malgré les prétendants, le joueur n’a pas écouté les propositions des autres clubs. Certains, avec d’énormes projets financiers.

C’est le cas du Paris Saint-Germain, bien que le président du Real Madrid n’ait pas voulu dire de noms, il a donné des certitudes quant à la prétendue conversation de l’international brésilien.

En fait, ils assurent que les appels au footballeur de Rio de Janeiro, qui se sont déjà produits il y a des étés, ils étaient continus depuis novembre 2021.

Le message était toujours répété, demandant avec insistance à l’attaquant de ne pas renouveler. Pour cela, ils lui ont donné un premier chiffre inatteignable pour le Real Madrid et qu’il toucherait à partir de 2024 : 40 millions d’euros nets par cours.

Cela représente respectivement 12 et 4 fois votre salaire actuel et votre prochain salaire. Dans une leçon à Mbappé, Vinicius a donné la priorité au sport plutôt qu’à l’argent et a préféré aller pour la quinzième place avec la Maison Blanche.