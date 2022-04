L’a laissé de côté : Georgina Rodriguez exclut Cristiano Ronaldo de cette étape familiale

Georgina Rodriguez s’apprête à accueillir ses jumeaux, qui peuvent venir au monde dans un mois, alors le mannequin se prépare à ce que sa grossesse se termine sans problème.

Pour cette raison, le mannequin argentin a expliqué qu’au cours de ces semaines, elle avait décidé de passer plus de temps avec ses quatre enfants, qui étaient impliqués dans toutes les activités de sa mère et a clairement indiqué à quel point ils étaient excités d’avoir de nouveaux frères et sœurs.

Grâce à son compte Instagram, Georgina Rodríguez a commenté qu’elle avait pu aller au cinéma avec Eva, Mateo et Alana Martina, les trois plus jeunes de la maison, qui apparaissaient sur la photo avec leurs boissons gazeuses et pop-corn respectives.

«Premier jour de cinéma pour mes petits bouts. Malgré l’émotion et l’illusion, au bout de 30 minutes, ils se levaient déjà de leur siège. Mais on y est parvenu, près de deux heures de film», a commenté la femme d’affaires.

Plus tard, il a publié une vidéo amusante du moment où il a pu vivre avec les enfants de l’endroit, qui ont assisté à une réception spéciale sans la compagnie de son père, Cristiano Ronaldo, qui est au milieu d’une polémique sur un incident à un de ses jeux.

Les préparatifs de Georgina Rodriguez

Depuis qu’elle a annoncé son statut, la mannequin a partagé une série d’images dans lesquelles elle a confirmé qu’elle attendait un garçon et une fille, et l’émotion de ses enfants lorsqu’ils ont découvert le sexe de leurs frères et sœurs.

Puis, il a publié une série de photos et de vidéos sur les détails qu’il a utilisés pour décorer la chambre des petits, et en a profité pour remercier toutes les marques qui lui ont envoyé un produit pour les bébés.

Jusqu’à présent, la femme d’affaires ne voulait pas donner plus de détails sur sa grossesse, qui se terminera lors de son séjour en Angleterre, pays dans lequel elle s’est installée il y a quelques mois grâce au changement d’équipe de son compagnon.