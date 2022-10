La joueuse la plus sexy au monde avoue la vérité : «entre Haaland et moi, c’est…»

Karim Benzema est dans un moment très doux. Le joueur français, récemment Ballon d’Or, pourrait avoir d’autres bonnes nouvelles à ce stade de sa vie. Et c’est que son partenaire, Jordan Ozuna aurait pu lui réserver une grosse surprise.

À en croire le journal ABC le mannequin serait enceinte et tous deux attendraient leur premier enfant ensemble, après avoir confirmé leur fréquentation en août, après de nombreuses rumeurs selon lesquelles ils auraient eu une relation amoureuse.

«Les deux seraient très excités et excités», explique ABC.. De plus, des sources proches du joueur expliquent au média que «malgré le fait d’avoir des enfants de deux femmes différentes et d’avoir entamé une nouvelle relation, Karim est à son stade le plus stable émotionnellement».

En revanche, Jordan Ozuna aurait pris la première décision en sachant qu’elle est enceinte. Ainsi, comme l’explique ledit médium, l’Américaine quitterait temporairement sa carrière de mannequin pour se consacrer à être mère. Pour le moment, aucun d’eux n’a confirmé la nouvelle qu’ils attendaient un enfant ensemble. Si l’information est vraie, ce serait la quatrième pour Karim et la première pour sa compagne.