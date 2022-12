La joueuse la plus belle surprend tout le monde : «Je le jure. Entre Erling Haaland et moi, c’est…»

Les mois passent et il y a encore des informations sur la fréquentation de Gerard Piqué et Clara Chía. Il y a quelques semaines, Shakira et son ex-partenaire ont signé l’accord stipulant quel serait le régime de visite de l’ex-footballeur une fois qu’il serait installé aux États-Unis.

Avec ce dernier mouvement, beaucoup pensaient que la polémique de l’année prendrait fin, mais il semble qu’il y ait encore des données qui nous ont échappé.

«EN Blau» a publié qu’il y a des images d’il y a plus d’un an et demi où Clara Chía est vue chez le célèbre Gerard Piqué. La date serait précisément le 15 août 2021.

La vingtaine aurait rencontré l’ancien athlète et ses amis dans la maison qu’il partageait avec Shakira. Sur les photographies en question, Piqué est apparu en vidéo avec Ibai Llanos et à côté de lui se trouvait Chía avec une tasse.

Ne correspond pas à la version officielle

Clara Chía et Gerard Piqué n’étaient pas seuls dans la maison, on pouvait donc penser à cette époque qu’elle faisait partie de leur groupe d’amis.

Lorsqu’il est apparu que Gerard Piqué était avec Clara Chía, il a même été dit qu’ils s’étaient rencontrés en novembre 2021 et qu’elle avait été embauchée comme stagiaire chez Kosmos en février de cette année.

Cependant, cette photographie date d’il y a 16 mois, donc les dates ne correspondent pas. Selon la section de «El Nacional», à cette époque personne ne savait qu’il pouvait y avoir une crise entre Shakira et Gerard.