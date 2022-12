La joueuse la plus belle au monde surprend : «Je le jure. Cristiano Ronaldo est…»

Amor Romeira a révélé dans l’émission «Fiesta» avec qui le partenaire actuel de la célébrité Cristiano Ronaldo avait une relation sentimentale.

Bien que nous sachions tout ou presque de la vie actuelle de Georgina Rodriguez à travers ses réseaux sociaux et ce qu’elle-même a raconté à travers son émission de télé-réalité Netflix, la vérité est que presque rien n’est connu de ses expériences antérieures à la relation qu’elle entretient que Cristiano Ronaldo.

Mais hier, Amor Romeira, profitant d’une information de l’émission Fiesta sur les bijoux que la danseuse avait portés lors d’un des matches du Portugal en Coupe du monde au Qatar, a donné des informations sur l’un de ses anciens partenaires. Selon le collaborateur de l’espace Telecinco, le mannequin aurait eu une relation avec le canari Alberto Santana.

Santana est connu pour sa participation en tant que tronista dans le programme éteint Mujeres, hombres y viceversa. Et il a aussi participé à L’Île des tentations et à l’édition 2021 de Survivants. De même, il était partenaire de la télévision également Melyssa Pinto.

Georgina, également protagoniste au Qatar

Le partenaire de Cristiano Ronaldo a également fait la une des journaux lors de cette Coupe du monde pour sa défense acharnée de l’attaquant portugais pendant la compétition.

Pendant que les 11 joueurs ont chanté l’hymne, tous les buts étaient sur vous. Quel dommage de ne pas avoir pu profiter du meilleur joueur du monde pendant les 90 minutes.

Les fans n’ont pas cessé de vous revendiquer et de crier votre nom. J’espère que Dieu et ton cher ami Fernando continueront main dans la main et nous feront vibrer une nuit de plus», a-t-il publié sur son compte Instagram après le remplaçant portugais face à la Suisse.

Et après l’élimination de l’équipe portugaise, il est revenu à la charge contre l’entraîneur, Fernando Santos : «Aujourd’hui, votre ami et entraîneur a mal décidé. Cet ami pour qui tu as tant de mots d’admiration et de respect.

La même personne qui a vu comment tout a changé quand vous êtes entré dans le jeu, mais c’était trop tard. Le meilleur joueur du monde, son arme la plus puissante, ne peut être sous-estimé. Vous ne pouvez pas non plus défendre quelqu’un qui ne le mérite pas. La vie nous donne des leçons. Aujourd’hui, nous n’avons pas perdu, nous avons appris. Nous vous admirons», a déclaré le mannequin.