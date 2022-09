La Guinée équatoriale abolit la peine de mort

La Guinée équatoriale a aboli la peine de mort, a annoncé lundi 18 septembre la télévision d’État citant une loi promulguée par Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, président de ce petit pays pétrolier d’Afrique centrale, parmi les plus fermés et au régime des plus autoritaires au monde.

«La peine de mort est totalement abolie en république de Guinée équatoriale», dispose la loi du nouveau code pénal équato-guinéen signée par le chef de l’État et diffusée par le vice-président sur Twitter.

La dernière exécution officielle remonte à 2014 selon Amnesty international, mais le régime est régulièrement accusé par les ONG internationales et l’ONU de disparitions forcées, détentions arbitraires et tortures notamment.

Avec AFP