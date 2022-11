La guerre est lancée entre Cristiano Ronaldo et Wayne Rooney : l’anglais répond au portugais

Selon la chaîne de télévision Sky Sports, Wayne Rooney a été surpris et perplexe après les critiques de Cristiano Ronaldo, lors de l’interview de Piers Morgan, dans laquelle il l’accusait d’envier sa carrière.

On se rappelle que Cristiano Ronaldo a dit ce qui suit à propos de Wayne Rooney : «Je ne comprends pas. Tu devrais lui demander pourquoi il me critique. Je ne sais pas. La jalousie que je joue ? Probablement, pourquoi a-t-il mis fin à sa carrière dans la trentaine, alors que je joue toujours au plus haut niveau ? Je ne dirai pas que je suis plus beau que lui, ce qui est vrai [rires]… Mais c’est dur d’entendre ce genre de critiques et de mots négatifs de la part des gens avec qui j’ai joué. Par exemple, aussi Gary Neville».

Dans une interview, l’ancienne star des Red Devils et de l’équipe nationale anglaise, a déclaré que Cristiano Ronaldo et Leo Messi étaient les meilleurs du monde et a conseillé au Portugais d’accepter qu’à 37 ans, il est à un stade avancé de sa carrière.

Raison pour laquelle il faudrait qu’il comprenne qu’il ne pouvait pas continuer à jouer chaque minute ni être toujours dans le onze de départ. Toujours selon les informations fournies par cette instance de renseignement, Wayne Rooney n’a pas l’intention de réagir aux déclarations de CR7 ni ne ressent d’animosité envers le Portugais.