La «guerre» entre Piqué et Shakira se déplace aux États-Unis

L’émission ‘Gossip No Like’ spécule avec une rencontre sur le sol nord-américain pour s’occuper de la garde de leurs enfants et avec la signature du Catalan par l’Inter Miami compte tenu de la possibilité que le Colombien s’y installe avec eux.

Le 4 juin, la nouvelle tombe après quelques semaines en proie à des rumeurs : Shakira et Gerard Piqué annoncent leur séparation. Et depuis, les informations sur l’ex-partenaire se succèdent sans qu’il soit possible de déterminer dans quelle mesure elles relèvent du domaine de la spéculation ou s’ajustent à la réalité

La seule certitude à ce stade est qu’ils vivent séparément depuis un certain temps et que le cœur du problème en ce moment est l’avenir de leurs enfants, Sasha et Milan, et tout ce qui concerne leur garde.

Gossip No Like, un espace de divertissement mexicain, a assuré que le Colombien aurait proposé au Catalan un accord pour tenter d’établir sa résidence aux États-Unis. Accord que Piqué aurait rejeté.

«Il y a eu une rencontre entre Shakira et Piqué, face à face, avec leurs avocats respectifs. D’après ce qu’ils me disent, c’était une rencontre assez tendue», a assuré le paparazzi Jordi Martín il y a quelques jours et maintenant le différend semble s’être déplacé aux États-Unis, où les deux pourraient coïncider dans un nouveau

Shakira se trouve actuellement, toujours selon Gossip No Like, à San Diego (Californie) et le programme mexicain spécule avec une nouvelle rencontre sur le sol nord-américain entre leurs équipes d’avocats respectives – la date du 4 août est prévue – pour continuer à déposer des duretés à propos de la garde des petits.

En fait, depuis l’espace de divertissement, ils spéculent également sur la possibilité que toute la famille passe quelques jours chez eux aux Bahamas pour essayer de normaliser la situation et apporter une certaine tranquillité d’esprit à Sasha et Milan.

De même, la dernière information fournie par l’espace dirigé par Javier Ceriani est que Piqué envisagerait même de jouer pour l’Inter Miami, le récent rival d’avant-saison du FC Barcelone, pour être proche de ses enfants face à l’éventualité que Shakira s’installe dans le club. ville de Floride avec eux.

Et tout cela quelques heures avant que le Real Madrid et le Barça ne se rencontrent à Las Vegas, où la Colombienne pourrait voyager avec ses enfants pour assister à la rencontre, et au milieu des rumeurs qui lient amoureusement la Colombienne à l’acteur Chris Evans.

Encore une fois, ce déluge d’informations, parfois contradictoires par rapport aux faits connus et au déroulement des événements, avec Piqué en pleine préparation de la nouvelle saison, ne fait que confirmer que le ‘feuilleton feuilleton’ entre la chanteuse et le footballeur est loin d’avoir trouvé une solution.