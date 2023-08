La grosse confidence de Guardiola sur Cristiano Ronaldo : «Il fera ça…»

Pep Guardiola a toujours confirmé que Lionel Messi était le footballeur le plus complet qu’il ait jamais vu et a également reconnu qu’Erling Haaland était né avec un don pour marquer des buts. Toutefois, le génie argentin et le buteur norvégien ne sont pas les seuls joueurs en activité auxquels il a dédié des mots particuliers. À l’époque de son second passage à Manchester United, Cristiano Ronaldo a reçu une description très émouvante de l’actuel entraîneur de Manchester City.

En effet, bien qu’il l’ait toujours considéré comme un rival, le tacticien catalan a assuré que le talent de buteur du l’as Portugais est si unique qu’il ne cessera jamais de marquer des buts. Même à la retraite, Pep imagine le quintuple Ballon d’Or jouant avec ses amis et marquant le plus longtemps possible :

«Je pense qu’il marquera des buts toute sa vie, (Cristiano Ronaldo) aura 75 ans et sera à la retraite, mais lors d’un barbecue, il jouera un match et marquera des buts.

Ce qu’il a fait ces dix dernières années dans le monde du football, en marquant des buts et des buts partout où il est allé et en aidant ses équipes à gagner, parle de lui-même», a déclaré l’ancien entraîneur du FC Barcelone, comme l’a rapporté la chaîne officielle Sky Sports News.

En outre, bien qu’il ait déjà pris la décision de s’éloigner de l’élite, Cristiano Ronaldo en Arabie confirme les propos de Pep Guardiola.

Le joueur de 38 ans a inscrit 12 buts lors de ses 12 premiers matches sous les couleurs d’Al Nassr, en première division arabe. Si ses qualités physiques et ses dribbles sont de plus en plus difficiles à maîtriser, son instinct de buteur, lui, est toujours intact.