«La grande trahison» : les détails des infidélités présumées de Gerard Piqué dévoilés

Le documentaire «TMZ Investigates : Who Really Killed Michael Jackson» révèle que Michael Jackson a utilisé 19 fausses pièces d’identité pour se procurer de la drogue.

En juin 2009, la nouvelle de la mort de Michael Jackson a été publiée. Le chanteur a été retrouvé inconscient à son domicile de Los Angeles après avoir fait un arrêt cardiaque provoqué par le propofol, un médicament qui aurait été régulièrement administré par son médecin, Conrad Murray.

La mort de la pop star a été qualifiée d’homicide et Murray a été reconnu coupable d’homicide involontaire et condamné à quatre ans de prison.

Pourtant, malgré le rôle de Murray dans la mort de Jackson, le chanteur de «Thriller» avait abusé de drogues et d’autres médicaments pendant une grande partie de sa vie.

Cela a été autorisé par d’autres médecins, selon «TMZ Investigates : Who Really Killed Michael Jackson» (via New York Post ), un nouveau documentaire dont la première sera diffusée sur Fox le mois prochain.

Michael Jackson a utilisé 19 fausses pièces d’identité pour obtenir de la drogue et des médicaments

Selon Orlando Martinez, le détective du LAPD affecté à la mort de Jackson, «les circonstances avaient conduit à sa mort pendant des années, et tous ces différents professionnels de la santé avaient permis à Michael de dicter ses propres conditions, d’obtenir les médicaments qu’il voulait, quand je les voulais, où je les voulais. «Tous sont la raison pour laquelle il est mort aujourd’hui», a-t-il souligné dans le documentaire, selon le NYP.

En plus du propofol, un médicament qu’on lui a donné pour dormir, Jackson a consommé d’autres drogues et abusé d’autres médicaments tout au long de sa carrière, mais la situation s’est aggravée dans les années suivantes lorsque Jackson a commencé à s’associer avec le célèbre dermatologue hollywoodien Arnold Klein, qui lui a donné accès à de nombreux médicaments.

Selon le NY Post, le documentaire révèle que le dermatologue aurait conservé des documents frauduleux sur le chanteur. Jackson aurait créé 19 faux pseudonymes pour collecter différentes drogues, et Klein avait tenu un livre spécial dans lequel il notait quelles ordonnances allaient à chaque fausse identité.

«Michael est en grande partie responsable de sa propre mort, mais il a certainement reçu beaucoup d’aide de la communauté médicale», a déclaré le Dr Harry Glassman, un chirurgien plasticien de Jackson. «TMZ Investigates: Who Really Killed Michael Jackson» sera présenté le mardi 6 septembre à 20h00 sur Fox.