La frayeur d’Elton John en plein vol après la panne de son avion à 3 000 mètres

Le chanteur britannique se rendait à New York pour son prochain concert, victime d’une panne hydraulique et de plusieurs tentatives d’atterrissage d’urgence.

La tournée d’adieu d’Elton John sera la plus mémorable de la carrière réussie et étendue de l’artiste, même si ce qui lui est arrivé ces dernières heures n’a pas été exactement bon.

L’artiste britannique a subi une terrible frayeur alors qu’il était à bord de son jet privé, qui a dû faire un atterrissage d’urgence à cause de ce qui lui est arrivé à 3 000 mètres : une panne hydraulique.

Tout s’est passé alors qu’il s’envolait pour New York pour son prochain concert au Madison Square Garden. Le cauchemar n’a pas seulement été vécu avec cette panne hydraulique, mais aussi parce que lors de la demande d’atterrissage d’urgence du jet privé, ils n’ont pas pu le faire en raison des fortes rafales de vent qui ont secoué la région, à l’époque l’Irlande, interrompant jusqu’à trois fois cette manœuvre jusqu’à ce qu’ils soient finalement en mesure d’atterrir.

