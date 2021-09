La France remporte le Bocuse d’Or 2021

Invité à un dîner de prestige en présence d’Emmanuel Macron dimanche soir à Lyon, le chef d’origine martiniquaise Marcel Ravin s’est finalement fait refouler. Une discrimination selon lui, une erreur regrettable selon l’organisateur.

Ce chef étoilé d’un restaurant à Monaco disposait d’un carton d’invitation en bonne et due forme quand il s’est présenté à la préfecture du Rhône, où avait lieu une soirée organisée par la société d’événementiel GL Events en marge du Salon international de la restauration (Sirha).

Ce document, qu’il a produit sur les réseaux sociaux, indique que le président de la République, le patron de GL Events Olivier Ginon et Jérôme Bocuse, président du concours gastronomique du Bocuse d’Or, le priaient de participer à un dîner offert en l’honneur de grands chefs et pâtissiers.

Mais l’entrée lui a été refusée sur les lieux par le personnel affecté au contrôle des invités. «Ils m’ont dit que je n’étais pas sur la liste et leur responsable n’a rien voulu savoir», affirme Marcel Ravin, «choqué et déçu».

«Erreur malencontreuse»

«Triste soirée. Être invité et finir sur un trottoir à bouffer une andouillette (…) Et on m’explique que nous ne sommes pas différents. Je vous raconterai ce qu’est l’humiliation», a-t-il écrit sur Facebook.

«J’ai l’espoir que notre profession se fédère et qu’aucun chef reconnu par ses pairs ne soit plus jamais laissé sur le pas de la porte. Je veux croire que l’organisation de cet événement s’excuse du manque de considération», a-t-il ajouté, tandis que le président de la collectivité territoriale de Martinique, Serge Letchimy, dénonçait «un acte inacceptable».

Interrogé par l’AFP lundi soir, GL Events a évoqué «une erreur malencontreuse». «On regrette cet incident évidemment involontaire de notre part, il n’y a rien d’orienté là-dedans», a déclaré Luc Dubanchet, directeur des marques Sirha Food.

Selon lui, «a priori», Marcel Ravin ne figurait pas sur les listes faute d’avoir répondu à son invitation. D’autres personnes étaient dans son cas dimanche soir, «pour lesquelles on a pu rattraper le coup car on a été prévenu», a-t-il dit.

«Mais là, on n’a pas été mis au courant, hélas», a ajouté Luc Dubanchet en présentant les excuses de GL Events à Marcel Ravin.