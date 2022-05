La fortune que le Real Madrid a amassée pour avoir remporté la Ligue des champions

Le Real Madrid n’arrête pas de faire la fête car, après la victoire 1-0 sur un but de Vinicius en finale de la Ligue des champions contre Liverpool, l’équipe de la capitale espagnole a découvert combien d’argent elle avait récolté dans la compétition internationale.

Florentino Pérez doit être très heureux car, en plus de l’exploit sportif, le Real Madrid a fait une fortune de 119,81 millions d’euros bruts pour la consécration, puisque l’équipe «Merengue» a ajouté 4,5 millions d’euros supplémentaires après avoir remporté la finale.

De plus, le Real Madrid a accumulé 3,5 millions supplémentaires pour avoir une place en finale de la Super Coupe d’Europe, bien que, si l’on tient compte des retenues que l’UEFA appliquera en raison de la pandémie, l’équipe madrilène aura 116,16 millions d’euros nets restants.

La répartition faite par le Real Madrid était : 36,4 millions d’euros pour la qualification au tournoi, 15,6 millions de plus pour avoir disputé la phase de poules, chaque victoire en Champions rapporte au total 14 millions ; huitièmes de finale, 9,6 millions ; chambres, 10,6 millions ; demi-finales, 12,5 millions de figurants et, enfin, la finale était de 15,5.

Ancelotti et sa joie

Après avoir remporté la Ligue des champions, le manager de l’équipe madrilène s’est exprimé lors d’une conférence de presse et a déclaré : «C’est plus facile de gagner la Ligue des champions avec Madrid qu’avec une autre équipe. L’histoire, l’engagement des fans».

Dans le même ordre d’idées, Carlo Ancelotti a ajouté : «Quatre Ligues des champions me rendent heureux, mais le bonheur est plus parce que je suis revenu à Madrid et nous avons eu une saison spectaculaire. Je ne cesserai jamais de remercier le président et José Ángel.»