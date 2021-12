La fortune que Georgina a payée dans la luxueuse voiture qu’elle a offerte à Cristiano

A différentes époques et dans différentes dynamiques, Erling Haaland a été interrogé directement sur des légendes à la retraite avec lesquelles il aurait adoré partager une équipe. Et bien sûr, l’androïde norvégien a laissé des réponses différentes.

Tout d’abord, il a souligné l’un des meilleurs milieux de terrain de tous les temps. Et puis il a accepté qu’il aurait aimé avoir comme partenaire offensif qui, pour beaucoup, est le meilleur avant-centre de l’histoire.

Lorsque lors d’une conversation (2020) avec ESPN FC, ils lui ont demandé le nom d’un footballeur à la retraite à avoir comme partenaire sur le terrain, l’ancien Salzbourg, qui atteint des records de buts jamais vus avec le Borussia Dortmund, il a répondu : «Frank Lampard».

Et plus récemment, dans un Q & A qui a joué (2021) pour BVB Fans Int App. Des médias officiels du BVB, a déclaré qu’il avait fait ravi d’ avoir dans le duo d’attaque Ronaldo Nazário: «Avait un footballeur avec qui je pourrais jouer, j’adorerais jouer avec The Phenomenon. Avec Ronaldo, le Brésilien».

Avec ces élections, il est confirmé qu’Erling Haaland ne pense qu’à l’objectif. Et qu’il a mis comme ses légendes préférées Frank Lampard, le milieu de terrain le plus marquant de toute l’histoire de la Premier League, et Ronaldo Nazário, un tireur qui, malgré de nombreuses blessures, a obtenu plus de 400 annotations officielles. Presque rien.