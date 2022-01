La fortune que Barcelone cherche à laisser partir Ousmane Dembélé, perd des millions

La valeur marchande de Dembélé a considérablement chuté ces dernières années et il pourrait maintenant quitter Barcelone gratuitement.

Ousmane Dembélé quittera bientôt le FC Barcelone car il n’a pas trouvé d’accord avec l’équipe catalane pour renouveler son engagement.

Au cours de ces derniers jours, il a été question qu’en cas de non-renouvellement, la décision de Barcelone serait de ne pas le prendre en compte pour jouer jusqu’à l’expiration de son contrat au cas où ils ne pourraient pas le vendre.

Selon les rapports de Fox Deportes via son compte Facebook (@foxdeportes), le nombre de joueurs sur le marché a considérablement diminué depuis 2019.

En 2018, il valait environ 80 millions d’euros, en 2019, il a augmenté à 120 mais, Depuis cette année, sa valeur a considérablement chuté, atteignant environ 70 millions en 2020 et 50 en 2021.

Cela pourrait être l’une des plus grosses erreurs de Bartomeu depuis qu’il a été dévalué et maintenant il pourrait devenir gratuit. Lorsqu’il est arrivé au Camp Nou, Barcelone a fait un gros pari d’environ 140 millions d’euros et cela ne lui a pas rapporté les revenus qu’il espérait.

Désormais, le joueur serait prêt à partir puisqu’il n’a accepté aucune des offres faites par le Barça pour le renouvellement de son contrat car il souhaite un salaire plus élevé.

À l’époque, l’ancien président du club catalan, a déclaré qu’ils n’avaient pas signé Mbappe et s’ils avaient signé Dembele parce que, selon son point de vue, il était mieux associé à la façon dont Barcelone jouait et la même chose ne s’est pas produite avec le joueur actuel du PSG. Bartomeu considérait Mbappe comme un joueur plus individualiste que Dembélé.