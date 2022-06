La fortune qu’Antoine Griezmann a remportée au Prix des 1 000 Guinées

Le Real Madrid travaille pour pouvoir répéter ou améliorer les résultats de la saison dernière, après avoir remporté l’UEFA Champions League, la Liga et la Super Coupe d’Espagne. Ces dernières semaines, il a déjà conclu deux grosses signatures pour la rotation ou la propriété de la saison prochaine. Florentino Pérez s’est adressé à la presse et a communiqué la stratégie du club pour le marché des transferts.

Antonio Rudiger et Aurelién Tchoauméni sont les deux renforts confirmés du Real Madrid pour la saison prochaine. Présent, futur, expérience, avenir et bien plus encore sont quelques-unes des caractéristiques qui peuvent englober les deux nouveaux footballeurs de l’équipe merengue.

L’Allemand apporte sa griffe, sa hiérarchie, son expérience et sa solidité défensive à court ou moyen terme ; tandis que le Français assurera la rotation, un axe au milieu de terrain, la distribution du ballon, la solidité défensive et un bel avenir.

À un peu plus d’un mois de la fin du marché des transferts d’été pour le football européen, Florentino Pérez a expliqué comment l’odyssée de Madrid à travers le marché se poursuivrait.

«Pour le moment on s’est arrêté, parce qu’il n’y a plus de place pour nous. Maintenant tout le travail reste, qui est juillet et août, pour voir quels joueurs sortent», a avoué le président de l’ institution blanche .

L’un des aspects les plus discutables de ce marché est la nécessité de l’arrivée d’un avant-centre capable de travailler pour la rotation et qui remplace bien Karim Benzema, l’une des grandes icônes du Real Madrid cette saison.

«Si Benzema est constipé, il y aura un remplaçant mais pour ce jour où il sera constipé, ne le laissez pas sur le banc», a-t-il conclu.

Les sorties

Une autre des grandes préoccupations lors de l’analyse de l’avenir du Real Madrid sont les rumeurs de sortie. Dani Ceballos et Marco Asensio sont parmi les départs les plus mentionnés comme possibles pour Carlo Ancelotti.

L’ancien joueur d’Arsenal a encore un an sur son contrat, et un éventuel repreneur sera attendu pour qu’il ne puisse pas partir gratuitement la saison prochaine.

Et dans le cas d’Asensio, des rumeurs ont émergé d’éventuelles parties intéressées comme Arsenal et Manchester United, mais cela est resté dans «nous verrons».