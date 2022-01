La fortune absurde qui éloigne Dembele de Barcelone et le rapproche du PSG

La légende du bodybuilding, acteur, homme politique et philanthrope a finalement scellé son divorce après dix ans de litige avec son déjà ex-femme, Maria Shriver.

Cela a coûté le vôtre. C’est peut-être le divorce le plus long de l’histoire d’Hollywood, mais après 10 ans et demi, Arnold Schwarzenegger (74) et Maria Shriver (66) sont à nouveau célibataires.

Le couple, qui s’est marié en 1986 et a quatre enfants ensemble, a scellé l’accord au début du mois, mais ce n’est que maintenant que la Cour supérieure de Los Angeles a confirmé la nouvelle.

Le 1er juillet 2011, Maria Shriver a demandé le divorce de Schwarzenegger après 25 ans de mariage et après la révélation que l’acteur et sa gouvernante, Mildred Patricia ‘Patty’ Baena, avaient eu une liaison résultant de la naissance de Joseph Baena en 1997, quelques jours seulement après la naissance de Christopher, leur quatrième enfant.

L’ infidélité a été révélée en 2011 et Arnold Schwarzenegger n’a eu d’autre choix que de l’admettre. A partir de ce moment, une procédure judiciaire longue et complexe a commencé qui n’a cependant pas empêché l’acteur et Shriver de maintenir une certaine cordialité pour le bien de leurs enfants et ils ont été aperçus ensemble lors de diverses fêtes de famille.

Parmi les raisons qui justifient la longue attente, il y a la répartition compliquée des biens du mariage puisqu’il n’y a pas eu de contrat prénuptial, comme l’a révélé TMZ.

Et, bien que l’accord soit confidentiel, le média américain assure que le dérapage a coûté à l’acteur plus de 200 millions de dollars – la moitié de sa fortune – en plus d’autres actifs.

Il se trouve que Joseph Baena (24 ans), finalement la cause de la rupture du mariage, avec lequel Schwarzenegger a resserré les liens ces dernières années, est le seul des cinq qui semble avoir cultivé les intérêts de son père puisqu’en plus à son penchant pour la musculation, le jeune homme tourne son premier film, ‘Lava’.