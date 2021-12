La formule secrète et désagréable du PSG

Après le match nul face au modeste Lorient, pour la Ligue 1, les critiques pleuvent pour les anciennes figures du Real Madrid et de Barcelone. «Penser que le PSG allait nous ravir ? Quelle naïveté. L’équipe s’efforce de ramener les gens à la réalité», précise Le Parisien. Thèbes avait déjà prévenu de cela…

«Personne n’est essentiel, je suis soucieux de travailler pour grandir. Le départ de Messi ne me concerne pas, comme celui de Sergio Ramos. Bien sûr, ils nous manqueront comme cela s’est produit avec Cristiano Ronaldo. Cristiano et Neymar sont partis et cela semblait être un catastrophe, comme ça. Comme ça va arriver avec Messi, je ne suis inquiet de rien. Nous avons de jeunes joueurs comme Vinicius», l’auteur de la citation textuelle n’est autre que Javier Tebas Medrano. L’avocat costaricien de nationalité espagnole qui gouverne les destins de la Liga. Et la réalité semble s’accorder.

«Avec le départ de Messi, je ne suis inquiet de rien. Nous avons de jeunes joueurs comme Vinicius», a déclaré Tebas. Parce que Vinicius Junior est la grande explosion de cette saison et parce que le présent de la star argentine et (encore plus) celui de l’ancien défenseur central et référence du Real Madrid sont assez éloignés de ce que le Paris Saint-Germain projetait en les faisant venir de Barcelone et la Maison Blanche.

Les critiques de France le certifient: «Cette équipe a le talent pour ne pas perdre en Ligue 1, mais a-t-elle le talent pour gravir les sommets continentaux ?», a demandé rhétoriquement le journal L’Équipe, après le match nul contre le modeste Lorient.

Le Monde, est allé plus loin avec la star argentine «Messi était connue de la Ligue 1 avant son arrivée au PSG. Mais pas le Messi qui est sur la pelouse depuis septembre entre deux déplacements en Argentine pour faire face aux engagements de son équipe. Un but et cinq passes décisives en dix matchs ne suffisent pas pour un Ballon d’Or septuple. Messi se cherche sur le terrain et le PSG cherche Messi du FC Barcelone», a critiqué le journal.

Le Parisien a été dur avec Sergio Ramos. «Pouvoir disputer un deuxième match de suite n’était pas une raison suffisante pour se réjouir : ne pouvant utiliser son CV pour arrêter les rivaux, il a été expulsé pour la première fois à Paris. Sa première partie de saison est d’être oublié.» Les critiques se sont multipliées. Et de quelque part, vous pouvez entendre le rire de Thèbes apparaître…

Les horribles chiffres de Messi et Ramos au PSG

Lionel Messi compte 11 matchs joués par la Ligue 1. 10 d’entre eux, en tant que titulaire. Il a terminé 866 minutes et dans chacune d’entre elles, il n’a marqué qu’un but.

En UEFA Champions League, cependant, leurs chiffres s’améliorent ostensiblement. 5 matchs, 450 minutes jouées et 5 buts marqués. Bien qu’une marque de 6 buts en 16 matchs soit digne de n’importe quel footballeur, pour Messi, c’est bien en deçà de ses possibilités.

Ramos est terrifiant 3 matchs (hier, il a pu en terminer deux d’affilée), 135 minutes écoulées, aucun but et une expulsion. «Quand il n’est pas blessé, il est suspendu», critique RMC Sport. Tout dit.