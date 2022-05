La finale n’a même pas été jouée et Klopp est déjà en colère : «Qu’est-il arrivé à ça ?…»

La finale de la Ligue des champions n’a même pas encore été jouée et Jürgen Klopp est déjà en colère. «Qu’est-il arrivé à ça?» c’est ce que s’est exclamé le DT allemand pour un aspect considéré comme fondamental : les billets pour le match. Et c’est que chaque équipe, Liverpool et le Real Madrid, recevra environ 20 000 billets pour la finale de l’Orejona le 28 mai.

C’est pourquoi Klopp s’est montré mécontent, précisant qu’il reste encore beaucoup de billets à distribuer : «Est-ce qu’on n’aura que 20 000 billets pour la finale ? Madrid aura ses 20 000 et nous en aurons encore 20 000, et le stade a une capacité de 75 000 personnes. Où vont les 35 000 billets restants ? L’UEFA a ses règles.

Le Stade de France, dans le quartier Saint-Denis à Paris et où se jouera la finale, a une capacité de 75 000 personnes, «reste» environ 35 000 billets en dehors de ceux remis à chaque club.

Au-delà de ça, le coach a encouragé son équipe à aller au match pour soutenir l’équipe : «Je pense que Paris est une ville où on peut même aller sans billet et passer un bon moment. A tous ceux qui y vont, je tiens à remercier vous pour l’avoir rendu spécial. Je ne pourrais pas être plus reconnaissant envers nos fans. J’espère que le plus grand nombre possible viendra.

Les billets pour la finale de la Ligue des champions coûtent entre 90 euros pour les moins chers et 690 euros pour les plus chers, toujours aux tarifs officiels. Chaque club, comme on l’a dit, en aura jusqu’à 20 000 pour ses supporters.

Klopp a félicité le Real Madrid pour la façon dont il s’est qualifié pour la finale: «C’était étrange et malheureux pour City, mais ce que Madrid a fait était incroyable. Ils ont réussi à passer contre le PSG, Chelsea et City. Si vous éliminez ces trois-là, vous méritez être en finale. Ce sera un grand match.