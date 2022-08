La fille de Will Smith le défend pour avoir frappé Chris Rock aux Oscars

Will Smith a choqué tout le monde le 27 mars lorsqu’il est monté sur la scène des Oscars et a giflé Chris Rock au visage après avoir fait une blague sur sa femme, Jada Pinkett-Smith.

Acteurs, réalisateurs, journalistes et internautes ne cessent depuis de parler de cet événement surprenant. Pourtant, les enfants de Will Smith n’avaient pas commenté l’affaire, jusqu’à présent.

La fille de Smith, Willow, est venue à la défense de son père, parlant de ce qui s’est passé et essayant de justifier ses actions.

«Je vois ma propre famille comme des êtres humains, et je les aime et les accepte avec leur humanité», a-t-elle déclaré à Billboard dans une interview publiée plus tôt dans la journée.

«En raison de la position dans laquelle nous nous trouvons, à cause de notre humanité, parfois ils ne nous acceptent pas, ils s’attendent à ce que nous agissions d’une certaine manière qui ne nous amène pas à être humains avec une vie saine», a-t-il ajouté.

Les commentaires de Willow surviennent juste une semaine après que l’acteur a partagé des excuses publiques sur ses réseaux sociaux, qui ont été critiqués pour «jouer la victime».

Dans ce document, Smith a avoué que Rock avait refusé de lui parler, mais a accepté que sa conduite avait été inacceptable.