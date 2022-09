La fille de Kim Kardashian, North West, recevra ce sac coûteux en héritage de Kris Jenner

La mondaine a révélé que sa fille de 9 ans gardera la propriété qu’elle désire le plus de sa mère.

Kim Kardashian dans «Late Late Show with James Corden» a parlé de l’héritage que sa fille, North West, recevra de sa mère Kris Jenner.

La fille de 9 ans de la mondaine avec Kanye West héritera d’un sac Chanel «unique en son genre» de la matriarche familiale et qui est l’objet que Kim Kardashian veut le plus de la garde-robe de sa mère.

Dans l’interview, la fondatrice de Skims a expliqué que lorsqu’elle a fait sa première «séance photo» avec le regretté designer Chanel Karl Lagerfeld, elle était enceinte de son premier enfant et a révélé qu’elle espérait que le créateur lui donnerait un sac cher et exclusif.

«Le grand mythe est qu’il vous donnera un sac sur le plateau si c’est comme votre première séance photo avec lui», a déclaré la star des «Kardashians», ajoutant : «J’étais tellement excitée, je rêvais un peu quel genre de sac il allait me donner».

Cependant, lorsque sa mère est arrivée, Kris Jenner a séduit la créatrice car elle était «vêtue de Chanel vintage de la tête aux pieds».

«Les bottes, les gants, tous les accessoires que vous pouvez trouver… boucles d’oreilles, bandeau, chapeau, lunettes de soleil, sac banane, sac à main, sac à dos. C’était comme la scène Chanel la plus folle que j’aie jamais vue», se souvient Kardashian à propos du look «prochain niveau» de Jenner.

«Alors Lagerfeld est tombé amoureux d’elle», a poursuivi le propriétaire de SKIMS. À la fin du tournage, Kim Kardashian a avoué qu’elle était «nerveuse d’attendre son sac» et Lagerfeld a sorti l’un des célèbres sacs Lego de la marque de luxe.

«C’était unique en son genre… une pièce de défilé qui n’est même pas entrée en production», a déclaré la star de télé-réalité qui était très excitée en pensant que c’était le sac qu’elle allait lui donner, mais la créatrice est passée juste à côté et a donné ça à sa maman.

Avant cela, Kim Kardashian a très mal réagi : «Je suis allée aux toilettes, je me suis mise à pleurer de façon hystérique et j’étais comme enceinte, hormonale, je me suis envolée pour Paris pour la séance photo. J’ai appelé mon cousin… et je lui ai dit : ‘Cette garce a pris mon putain de sac.’

Kardashian a ajouté qu’elle avait de grands projets pour offrir le sac à North West, mais heureusement, la petite créatrice de goût finira par posséder le sac, car Jenner a une disposition dans son testament selon laquelle North en héritera à sa mort.

Bien que le style de défilé orné de cristaux de Jenner ne soit pas disponible à l’achat, un sac fourre-tout Lego similaire en noir et blanc de la même collection se vend actuellement 12 760 $.