La fille de Di María a dû être transportée à l’hôpital avant la finale

Son épouse, Jorgelina Cardoso, a révélé que dans les jours précédant le match, sa fille Pía avait dû être transportée dans un hôpital au Qatar.

Ángel Di María était l’un des grands noms de la finale de la Coupe du monde 2022. Lionel Scaloni a décidé de lui donner le titre malgré le fait qu’il ait souffert d’inconfort tout au long du tournoi et l’a jeté sur l’aile gauche, en forçant un penalty et en marquant un but aidant l’Argentine à mettre sur les rails une finale qui deviendrait plus tard compliquée.

El Fideo a joué un peu plus d’une heure du match et plus tard, il a été vu pleurer à plusieurs reprises avec les fluctuations d’émotions que le match offrait, un choc que Di María est également arrivé avec l’inquiétude que sa jeune fille ait dû être emmenée à un hôpital au Qatar.

Sa femme, Jorgelina Cardoso, a révélé la nouvelle ce week-end via les réseaux sociaux. Pía, tout juste quatre ans, a eu de la fièvre pendant plusieurs jours et sa mère a choisi de l’emmener à l’hôpital pour avoir la certitude que ce n’était rien de grave : «La fille qui connaît tous les hôpitaux du monde me détruit l’âme», a-t-il écrit sur son profil Instagram.

Parallèlement à ces mots, il a partagé une photo de la petite fille assise sur une civière pendant qu’un médecin prenait sa tension artérielle et procédait à l’examen de ses maux.

Heureusement, l’affaire n’était pas sérieuse et la petite Pía a pu se remettre complètement pour être aux côtés de son père lors de la finale de la Coupe du monde.

La jeune fille était sur le terrain du stade Lusail lorsque l’arbitre a sifflé la fin du match avec le penalty de Montiel et a posé avec la Coupe du monde avec ses heureux parents et sa sœur aînée, Mia.

Message de Jorgelina Cardoso à Di María

Jorgelina voulait également avoir de belles paroles pour son mari après avoir remporté le titre en tant que l’un des noms les plus remarquables de la finale.

«Avec cette fin et avec votre performance, il n’y a plus rien à ajouter. La meilleure revanche que le football et la vie vous aient donnée. Vous méritez absolument tout ce bonheur. Merci d’être argentin, merci de nous avoir donné ces buts importants en finale, merci de m’avoir écouté quand tout le monde voulait que tu démissionnes. Je t’aime autant que personne ne va. Félicitations, champion du monde. Allons-y en Argentine !», a-t-elle partagé.