La fille de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez porte déjà son premier diamant (photos)

Le bébé, à peine âgé de neuf mois, porte un impressionnant diamant de forme carrée à l’oreille gauche, tout comme son père.

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez se sont rapidement adaptés à leur nouvelle vie en Arabie saoudite après la signature du footballeur par Al-Nassr.

Preuve en sont les publications de Jaca sur ses réseaux sociaux où elle a déjà partagé ses premiers clichés dans le pays où on la voit profiter de sa routine familiale habituelle avec les cinq enfants du couple. Sur l’une des photographies, l’impressionnant diamant que porte Bella Esmeralda se démarque.

Selon le magazine ‘Hello!’, la petite fille, âgée de seulement neuf mois, rejoint la tradition familiale particulière des enfants de Cristiano et Georgina, qui consiste à porter un diamant de forme carrée à l’oreille gauche.

Ses frères Cristiano Jr. et Mateo ont aussi un tel bijou. C’est un bijou très similaire à celui que porte le footballeur portugais depuis plusieurs années.

Même l’influenceuse médiatique en est venu à utiliser un diamant très similaire à diverses occasions. Désormais, la grande inconnue est de savoir si le reste des membres de la famille, Eva et Alana Martina, suivront la piste familiale ou, au contraire, feront la différence. Ce qui est clair c’est que cette pièce doit être la plus exclusive et que sa valeur ne convient pas à tous les budgets.

La vie de Georgina en Arabie Saoudite

Georgina Rodríguez est prête à profiter au maximum de son séjour en Arabie saoudite et à relever de nouveaux défis. C’est ainsi qu’il le précise sur ses réseaux sociaux où il a utilisé quelques versets de la Bible qui précisent ses intentions :

«Parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais de puissance, d’amour et de maîtrise de soi.» «Un grand merci à l’Arabie Saoudite pour un si merveilleux accueil. Nous sommes très heureux de cette nouvelle aventure à Al-Nassr. Je suis particulièrement reconnaissant de voir Cristiano si enthousiaste. Toujours avec notre belle famille», exprime-t-il.