La femme qui aide Georgina Rodriguez dans son adaptation à Manchester

Le mannequin est au Royaume-Uni depuis quelques semaines et a échangé des messages avec une femme qui sait ce que c’est que d’être avec un footballeur.

S’adapter à une nouvelle maison n’est jamais facile, bien que Georgina ait eu Cristiano Ronaldo le meilleur guide pour lui apprendre les charmes de Manchester.

Le footballeur portugais a vécu au Royaume-Uni entre 2003 et 2009 en tant que footballeur de Manchester United, mais son retour tant attendu s’est accompagné de la belle famille qu’il a créée après avoir quitté Old Trafford.

Heureusement pour le mannequin Jaca, qui pendant une période a également vécu en Angleterre, elle a trouvé le soutien d’une femme qui sait parfaitement ce que c’est d’être avec un footballeur et lui a proposé de l’accompagner dans tout ce dont elle a besoin durant cette nouvelle aventure. Voici Coleen, la femme de Wayne Rooney.

Son nom a fait les gros titres de la presse britannique ces derniers jours après la révélation d’un aperçu du documentaire mettant en vedette l’ancien footballeur anglais.

Coleen a qualifié «d’inacceptable» le comportement de l’attaquant pour certains de ses scandales, et maintenant c’est devenu une nouvelle pour «être là pour elle», pour Georgina, dans cette nouvelle étape.

C’est ce que révèle le tabloïd britannique The Sun, qui assure que tous deux ont échangé des messages ces dernières semaines et le mois prochain ils se retrouveront pour déjeuner et renforcer encore la belle amitié qu’ils sont en train de créer.

Cristiano et Wayne Rooney ont partagé un vestiaire entre 2004 et 2009, et «bien qu’ils ne soient plus partenaires, ce sont de bons amis».

«Coleen a aidé Georgina en lui donnant des conseils sur la façon de s’installer dans le Cheshire , car de toute évidence, ils y ont passé des années», a glissé une source du journal susmentionné.

«Coleen sait que ça peut être beaucoup d’être avec un footballeur, alors il a voulu se rapprocher pour montrer qu’il est là pour elle. Ils ont échangé des messages et espèrent sortir déjeuner le mois prochain.»

Une semaine très différente

Georgina et Coleen ont eu des semaines totalement différentes. Le premier, avec Cristiano concentré avec le Portugal en raison de la pause de l’équipe nationale, a montré sa joie pour les succès du Portugais et pour le cadeau spectaculaire qu’il lui a fait cette semaine.

Ronaldo a offert à son partenaire un immense joaillier Louis Vuitton d’une valeur de 124 000 euros qui a laissé Rodríguez «sans voix».

Pendant ce temps, Coleen a dû faire face à l’actualité continue de ses propos en raison des scandales de son mari, le même avec qui elle a été mère de quatre enfants.

«Je connaissais les groupes que Wayne était là-bas. Avec l’alcool, ce n’était pas bon du tout. Je lui pardonne, mais ce n’était pas acceptable», raconte- t-il dans le documentaire.

De plus, le nom de Coleen reste étroitement lié dans la presse à la bataille médiatique qu’il a menée avec Rebekah Vardy qui s’est terminée au tribunal.