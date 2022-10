La femme d’Ibrahimovic lâche enfin la vérité : «Ce n’est pas facile de…»

Helena Seger, le couple suédois depuis plus de 20 ans, a révélé quelques détails sur la façon dont ils s’entendent et a expliqué l’histoire inhabituelle de leur rencontre.

Zlatan Ibrahimovic et Helena Seger sont en couple depuis plus de 20 ans. Le footballeur et le mannequin, qui ont deux enfants ensemble, ne se sont jamais mariés mais entretiennent une relation à long terme.

La femme d’affaires suédoise, de 10 ans l’aînée du crack milanais, a surpris avec une révélation sur le joueur et a assuré : «Ce n’est pas facile de vivre avec lui.»

En dialogue avec le magazine Elle, Seger a révélé les intimités de sa coexistence avec Ibrahimovic et expliqué pourquoi leur relation fonctionne malgré le caractère de chacun :

«Ce n’est pas facile de vivre avec lui, mais je l’avoue, ça ne l’est pas non plus avec moi-même. Je pense J’aime Zlatan parce que je lui fais face, j’ai aussi une histoire importante et j’ai construit ma carrière avec beaucoup de sacrifices».

La femme, quant à elle, a expliqué l’histoire inhabituelle de sa rencontre avec le joueur en 2001 : «Il avait mal garé sa Ferrari à Malmö. Il l’avait fait d’une manière qui empêchait ma Mercedes de partir. Je me suis jeté sur lui, mais il a vu quelque chose qu’il a aimé.» Cette situation s’est produite alors qu’Ibrahimovic n’avait que 21 ans et jouait toujours pour Malmö en Suède.

Helena Seger a également expliqué pourquoi elle n’avait pas épousé Ibrahimovic alors qu’elle était ensemble depuis deux décennies : «Se marier pourrait perturber mon sentiment d’indépendance. Je ne veux pas être simplement étiquetée comme l’épouse d’un joueur ou la gagnante d’un concours de beauté. Je pense que les gens ne savent pas combien j’ai étudié, travaillé et combattu».

Ibrahimovic et Seger ont deux fils ensemble, Maximilian et Vincent, qui ont respectivement 16 et 14 ans. Le footballeur, qui a eu 41 ans le 3 octobre et l’a célébré en achetant deux Ferrari, subit une intervention chirurgicale pour une blessure au genou qui l’éloignera du football jusqu’en janvier 2023.