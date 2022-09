La femme de Mauro Icardi répond à Galtier : «Pour licencier un joueur…»

Le Paris Saint-Germain prend un choix très clair pour l’avenir de Mauro Icardi. Le club de la capitale vient de dévoiler la liste des joueurs retenus par Christophe Galtier pour disputer la phase de groupe de la Ligue des Champions. Il a été défendu par Wanda Nara, son épouse et agent, à la télévision argentine.

Interrogée par Maite Penori, présentatrice télé argentine, Wanda Nara s’est chargé de défendre son mari et client, encore sous contrat jusqu’en 2024. «Il continue de faire partie du club pendant deux ans. Pour licencier un joueur, il faut payer beaucoup d’argent et ce n’est pas le cas», a-t-elle lancé, balayant la possibilité d’un transfert sec actuellement.

Wanda Nara est également revenue sur la rétrogradation de son joueur au groupe secondaire : «ce sont des choses qui arrivent quand tu changes d’entraîneur et que le nouveau prend des décisions. C’est pour ça qu’il y a aussi des changements ou des transferts, ça peut arriver. Il y a beaucoup de joueurs qui se retrouvent dans cette situation dans ce club et dans d’autres».

Pour conclure, la femme de Mauro Icardi a décidé de taper du poing sur la table suite aux rumeurs lancées concernant l’attaquant : «merci de me demander à moi, je suis la seule savoir des choses. Pas comme d’autres qui parlent sans rien savoir». Tout cela a le mérite d’être clair.