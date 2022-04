La femme de Fede Valverde lui envoie une lettre : «J’espère que tu es une légende…»

Neymar est, sans aucun doute, l’un des footballeurs les plus talentueux au monde et, bien que semaine après semaine, il captive par ses jeux incroyables, son style de vie controversé ne lui permet pas de dépasser son niveau et de rivaliser avec la possibilité d’être le meilleur au niveau international.

Fêtes, paris, gaspillage et extravagance sont quelques-unes des situations qui minent l’image publique du joueur du PSG, qui mène également une vie amoureuse très controversée dans laquelle abondent les chanteurs, mannequins et influenceurs les plus prestigieux.

Bien que l’histoire amoureuse de Neymar soit connue de tous ses fans, une rumeur circule actuellement qui l’a laissé dans une situation compliquée, car un journaliste brésilien assure que le joueur de l’équipe nationale a eu une relation amoureuse avec Yasmin Brunet, la compagne du surfeur Gabriel Medina. avec qui il entretient une grande amitié.

«Fatigué de cette ‘fake news’ et de ces journalistes qui diffusent cette nouvelle», a écrit Neymar depuis son compte sur le réseau social Instagram, où il a dénoncé le communicant brésilien responsable de cette rumeur qui, en quelques heures, lui a donné le tour du monde.

Qui est la petite amie de Neymar ?

«Est-ce que je parle ou est-ce que tu parles?», a déclaré la star du PSG à son amie Medina, avec qui il a eu un appel vidéo dans lequel il a clarifié cette situation inconfortable qui pourrait même lui nuire dans sa relation actuelle, car depuis quelques mois, il a été dans quelque chose de sérieux.

Depuis la fin de l’année dernière, Neymar a entamé une relation formelle avec le mannequin Bruna Biancardi, avec qui il a été vu lors de certains des événements les plus exclusifs de Paris.