La fédération portugaise salue la mémoire de Pelé

Pep Guardiola était contrarié par le match nul (1-1) que Manchester City a enregistré, samedi, face à Everton, estimant que son équipe avait fait un très bon match, louant également le but de Demarai Gray. «Ils ont marqué un but fantastique. Nous avons fait un très bon match. L'approche de Liverpool et de Leeds est très différente d'Everton, mais…