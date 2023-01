La famille s’agrandit-elle ? Andrés Iniesta et Anna Ortiz donnent des indices sur leur cinquième enfant

L’un des couples les plus anciens et les plus discrets du show business est celui d’Andrés Iniesta et Anna Ortiz. Après 10 ans de mariage, le couple reste stable et très proche, loin des caméras et des médias. Dans leurs réseaux, ils téléchargent des photos partageant des moments avec leur famille et leurs amis.

Cette famille est l’une des plus nombreuses puisqu’elle compte quatre enfants, Valeria, 11 ans, Paolo, 8 ans, Siena, 5 ans, et le petit Roméo, 3 ans. Le clan a passé les vacances à Fuentealbilla (Albacete), et à la fois surpris par les images qui ont donné beaucoup d’informations sur leur avenir.

Après avoir passé des années très dures et heureuses, il semble que la vie leur sourit à nouveau et bien qu’ils n’aient rien confirmé, il semble toujours qu’Anna Ortiz et Andrés Iniesta pourraient attendre leur cinquième enfant.

Cela a été annoncé par le magazine Semana. Bien que les dernières images ne soient pas encore prononcées, elles montrent un petit ventre lors des soirées. «Nous vous souhaitons un Joyeux Noël», a écrit le footballeur sur l’image où on le voit avec sa femme très heureuse et de bonne humeur.

Là, vous pouvez déjà voir un petit ventre qui aura environ trois mois ou plus peut-être. C’est une excellente nouvelle car elle apportera beaucoup de bonheur au couple et à leurs quatre frères et sœurs.

Anna et le joueur de football ont traversé des moments très difficiles et après un long moment, c’est une nouvelle qui leur apportera de nombreuses bénédictions. Nous n’aurons qu’à attendre les déclarations des deux.

Le moment le plus difficile pour Anna Ortiz et Andrés Iniesta

Quand on dit que c’est l’un des couples les plus durables, c’est vrai. Anna Ortiz et Andrés Iniesta se sont rencontrés en 2007 dans un bar de Mataró et leur coup de foudre a été immédiat.

Après 15 ans d’amour, la vie leur sourit à nouveau et ils poursuivent leur relation avec leurs enfants et la grande famille qu’ils ont construite après une décennie et demie.

La cour de 5 ans a abouti à un mariage en 2012 qui a eu lieu à El Castillo de Tamarit (Tarragone). Depuis cette date, ils ont pu payer tous les moments difficiles qu’ils ont subis.