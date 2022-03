Maradona : sa famille fait de grosses révélations sur sa mort, «ils lui donnaient de la drogue, marijuana…»

La famille de Maradona dénonce le traitement qu’il a reçu dans ses derniers jours. Les ex-partenaires de Diego Maradona, Claudia Villafane et Veronica Ojeda, ont posé ensemble pour une photo aux côtés de trois de ses enfants, Dalma, Giannina et Dieguito Fernando.

Cette photo était accompagnée d’un communiqué, également signé par Diego Junior, dans lequel les héritiers de Maradona dénonçaient la manière dont il avait été traité avant sa mort le 25 novembre 2020.

Dans la déclaration, les membres de sa famille ont demandé que la vérité soit claire sur ce qui s’est exactement passé dans les derniers jours de sa vie.

«Notre but et le but de nos avocats étaient de découvrir ce qui s’est passé dans la vie de notre père à la fin de sa vie, la vérité sur la fin de sa vie», lit-on dans le communiqué.

«Aussi, c’est pour connaître la vérité sur les agissements de son entourage proche, qui l’ont accompagné puis isolé dans les dernières années de sa vie, l’abandonnant probablement à la fin, prenant ses biens et devenant millionnaires du jour au lendemain».

«Par conséquent, nous voulons également qu’il soit clair qui est qui dans cette histoire et nous voulons que le monde entier sache avec certitude que nous sommes chargés de protéger l’héritage de notre père, donc il n’y a aucun doute sur qui parler et à qui se confier».

Dans la déclaration, les membres de la famille de Maradona ont inclus le document judiciaire qui décrit le cauchemar qu’il a enduré au cours des derniers jours de sa vie alors qu’un groupe de personnes l’exploitait financièrement.

«Ils ont réduit Diego Armando Maradona à une condition de servitude, limitant ses contacts avec les membres de sa famille, ses amis et ses proches, tant en personne que par téléphone, lui fournissant de l’alcool, de la drogue et de la marijuana, et le manipulant psychologiquement avec différents appareils, avec le dans le but de le garder sous leur contrôle, afin de bénéficier financièrement de ses revenus», lit-on dans le document.