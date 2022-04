La douloureuse réaction de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez à la mort de leur fils

Le jour de la naissance des jumeaux de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez était l’une des dates les plus attendues pour le couple, mais un coup de réalité inattendu a inondé ce qui serait le plus beau jour de sa vie d’un goût aigre-doux. Quelques heures après l’accouchement de la femme d’affaires, ils ont confirmé que le fils nouveau-né de la star portugaise était décédé.

Bien qu’il n’y ait eu que des spéculations sur le moment où la naissance du garçon et de la fille que l’attaquant de Manchester United attendait avec sa femme pourrait se produire, le bonheur qu’il supposait devoir hanter la famille était mélangé à la tristesse de savoir que l’un des les deux étaient venus dans ce monde sans vie.

Au milieu des rumeurs du mariage entre Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez, le Portugais a surpris ses abonnés avec une déclaration dévastatrice via son profil Instagram, dans laquelle les célébrités ont déclaré que la naissance de la petite fille était la seule chose qui a aidé à traverser le terrible douleur que la perte d’un enfant signifie pour n’importe quel parent.

«C’est avec la plus profonde douleur que nous annonçons le décès de notre petit garçon. C’est la plus grande douleur qu’un parent puisse ressentir. Seule la naissance de notre bébé nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d’espoir et de bonheur».

«Nous tenons à remercier les médecins et les infirmiers pour tous les soins et le soutien fournis. Nous sommes dévastés et demandons de la vie privée en ce moment très difficile. Notre garçon tu es notre ange nous t’aimerons pour toujours», a déclaré la star du football.

La douloureuse réaction de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez à la mort de leur fils nouveau-né

«Nous sommes dévastés par cette perte et demandons l’intimité en cette période difficile», a plaidé la femme d’affaires.

Enfin, le couple a dédié quelques mots émouvants à leur fils décédé en guise d’adieu vers la fin de la déclaration, où ils ont clairement indiqué qu’ils le porteraient toujours dans leur cœur. «Nous vous aimerons toujours», ont promis les célébrités à la fin de la publication.

Le jour où Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez ont annoncé la grossesse de leurs jumeaux

Presque avec la même surprise avec laquelle le départ prématuré du fils nouveau-né de «CR7» a pris le monde, le couple a annoncé l’arrivée des petits dans leur vie avec une tendre publication qu’ils ont faite avec l’échographie qui n’a fait que confirmer que le bonheur des parents venait de deux sources

Quelques heures après que le couple a reçu la triste nouvelle de la mort de l’enfant, la mère du bébé a brisé les cœurs du monde entier avec l’écriture qu’elle a partagée. «Avec notre plus grande tristesse, nous devons annoncer le décès de notre fils. C’est la plus grande douleur que des parents puissent ressentir», a commencé le texte publié sur Instagram.

«Seule la naissance de notre fille nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d’espoir et de bonheur», a poursuivi la protagoniste de l’émission de téléréalité «I’m Georgina». Par la même occasion, il n’a pas oublié de remercier les médecins et infirmières pour leur travail et leur soutien dans cette période difficile qu’ils traversent.

Enfin, c’est fin 2021 que les célébrités ont offert à leurs enfants Cristiano Jr., Eva María, Mateo et Alana Martina une grosse surprise que les jumeaux soient un garçon et une fille. Cependant, le nom qu’il aurait choisi pour eux reste un mystère pour quiconque ne faisant pas partie du cercle intime du couple à l’époque.