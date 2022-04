La douleur causée par le départ tragique d’un ancien joueur du Real Madrid

La rumeur est tombée depuis quelques heures. Une publication sur Twitter a révélé que la star américaine Rihanna aurait quitté son mari ASAP Rocky pour un problème d’infidélité.

Louis Pisano, influenceur et commentateur de mode qui compte 130 000 abonnés sur Instagram et plus de 19 000 sur Twitter, a enflammé les réseaux sociaux avec un message torride.

«Rihanna et ASAP Rocky se sont séparés. Rihanna a rompu avec lui après l’avoir surpris en train de tricher avec la créatrice de chaussures Amina Muaddi», a déclaré le commentaire sur son compte @LOUIS_VIA_ROMA.

En quelques minutes, le texte du créateur, qui souligne également que la fraude présumée s’est produite pendant la Fashion Week de Paris, a atteint près de 17 000 likes et a été partagé plus de 10 600 fois et les retweets ont dépassé la barre des 2 400. Reste à savoir si cela est vrai et ce n’est pas que de simples rumeurs. Wait and see !